حاتم عمور يُطلق "نحمي البلاد"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اصدر الفنان المغربي ​حاتم عمور​ أغنية " ​نحمي البلاد​ " على قناته الرسمية على يوتيوب، وهي بمثابة شكر لكل الذين يحاربون ​فيروس كورونا​

ومنهم الطاقم الطبي وعمال النظافة والمعقمون، ورجال الأمن المغربي والقوات المسلحة.

الأغنية من ألحان رضوان الديري، توزيع رشيد محمد علي وإخراج فيصل الحليمي.

الجدير ذكره ان حاتم طرح مؤخرا اغنيته "علاش ياليل " من البومه الأخير "بلاعنوان"، من كلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين وتوزيع طارق الحجيلي ومادرا، وتم تصويرها في مدينة الدار البيضاء تحت إدارة المخرج محمد علي العويني.

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