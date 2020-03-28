خالد علامة يرفع والدته بدلا من الأثقال-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر ​خالد علامة​ ابن الفنان اللبناني ​راغب علامة​ مقطع فيديو له يظهر حمله لوالدته بدلا من الأثقال الحديدية اثناء ممارسته تمارينه الرياضية، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل التزامه بالحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلّق خالد على الفيديو قائلا: "أردت أن أتمرن، لكنني لم أجد الأوزان... فحملت أمي وتدربت عبر رفعها... تمرنوا داخل البيت... الحجر المنزلي... تمرن في بيتك".

وكان قد شارك خالد علامة المتابعين مؤخرا عبر صفحته الخاصة صورة له من الطفولة، وعلّق عليها بالقول :"طفولتي".

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