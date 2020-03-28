الأمير هاري وميغان ماركل ينتقلان الى لوس انجلوس

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية بأن ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ سينتقلان للعيش والاستقرار في لوس انجلوس، كاليفورنيا.

وكان قد ذكر مصدر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية مؤخرا أن ميغان ماركل، لم توافق على عودة زوجها الأمير هاري إلى بريطانيا، للإطمئنان على الحالة الصحية لوالده الأمير تشارلز، والذي أُعلن في الأيام القليلة الماضية إصابته ب​فيروس كورونا​.

وتابع المصدر أن ميغان تخاف من أن يلتقط هاري عدوى الفيروس، وأنها لا ترغب في السفر إلى أي مكان، ولفت إلى أن هذا يشعر هاري بالأسى.

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