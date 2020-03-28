باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلادها وتوجّه هذه الرسالة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة اللبنانية ​باسكال مشعلاني​ بمناسبة عيد ميلادها، اذ انها نشرت مقطع فيديو لها على صفحتها الخاصة مع قالب الحلوى المميز الذي حمل صورتها، وكُتب عليه عبارة: "خليك بالبيت" وهو شعار يُستخدم لبقاء المواطنين في منازلهم للحد من انتشار ​فيروس كورونا​.

وظهرت باسكال في الفيديو مرتدية تيشرت كُتب عليه كلمة "بيروت" باللون الأحمر، كما وجّهت باسكال من خلال الفيديو رسالة شكر للطاقم الطبي الذي يحارب فيروس كورونا.

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين بدورهم قدّموا التهاني لباسكال بعيد ميلادها.

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