زين العمر يُطالب وزراة الخارجية اللبنانية بهذا الأمر

ميرنا وليد - بيروت - طالب الفنان اللبناني ​زين العمر​ من ​وزارة الخارجية اللبنانية​ بأن يستعيدوا المغتربين اللبنانيين الذي يريدون العودة الى الوطن.

وكتب زين على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "نطالب وزارة الخارجية اللبنانية بإستعادة المواطنين اللبنانيين الراغبين في عودتهم الى وطنهم لبنان فوراً وخاصة في هذه المحنة فهناك الكثير من الشباب يناشدوننا لكي نوصل صرختهم مع خالص محبتنا برسم وزير الخارجية ناصيف حتي تقبلوا منا فائق الإحترام وللرئيس دياب خالص محبتنا و ثقتنا".

وقد لاقى منشوره تأييدا واسعا من قبل المتابعين.

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