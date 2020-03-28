شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبدالعزيز: رحيل جورج سيدهم صادف اليوم العالمى للمسرح.. وسمير غانم مصدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان الراحل جورج سيدهم، مشيرة إلى أنه أحد رموز المسرح المصرى، ومن الصدف الغريبة أن يرحل فى اليوم العالمى للمسرح الذى يصادف اليوم 27 مارس، وتابعت: "فقدنا أهم نجوم المسرح العالمى وهو من اكتشفنى عام 1980 وقدمنى سمير غانم".

ولفتت دلال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، إلى أنها لا تستطيع نسيان الجملة التى قالها لها خلال أول عمل لها، متابعة: "قال لى الفن مفهوش واسطة، لو إنتى كويسة هيخدوكى.. وعام 92 عملت حب فى التخشيبة معاه، وكانت نقلة مسرحية كبيرة فى حياتى المهنية".

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واستكملت: "كان الأب والأخ والأستاذ والصديق والعزيز على قلبى.. كان صعيدى مصرى أصيل ووفى وكريم جداً، ويحب جميع أصدقائه وهو الذى عرفنى بالفنانة نادية لطفى".

وأكدت دلال عبد العزيز أن الراحل جورج سيدهم لم يعلم برحيل الفنانة نادية لطفى حتى رحل عن عالمنا، وتابعت: "لم نستطع أن نخبره برحيل الفنانة نادية لطفى نظراً لعلاقته القوية بها وكان خبر رحيلها سيتسبب له بصدمة كبيرة".

وكشفت دلال عبد العزيز عن أنها أخفت خبر وفاة جورج سيدهم عن الفنان سمير غانم، نظراً للعلاقة القوية والطويلة التى جمعت الاثنين، وتابعت: "بدأوا من الصفر ونحتوا فى الصخر.. هو الآن مش قادر يتكلم، هو مبلم بعدما علم الخبر من إحدى الصحفيات".