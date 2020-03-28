شكرا لقرائتكم خبر عن قائد رومانى.. لهذا السبب محمد ثروت يعتبر دوره فى "خالد بن الوليد" تحديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد ثروت أن دوره فى مسلسل "خالد بن الوليد" يمثل تحديا كبيرا بالنسبة له على كل الأصعدة، حين أكد أن الشخصية التى يلعبها تستلزم منه التحدث باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الشخصية مركبة إلى حد كبير، حيث يلعب شخصية قائد رومانى أعلن إسلامه فيما بعد وهو ما يجعل الشخصية تحمل جوانب عديدة.

على جانب آخر يشارك الفنان محمد ثروت في أكثر من عمل فني انتهي من تصويره وينتظر طرحه خلال الفترة المقبلة منهم فيلم "ديدو" الذى يشارك فيه إلي جانب مجموعة من النجوم والنجمات، بالإضافة إلي فيلم "عفريت في أجازة"، كما يشارك ثروت علي صعيد آخر في مسرحية 3 أيام في الساحل، والذى يلعب فيها دور عفريت علاء الدين.

كما يشارك الفنان الكوميدى محمد ثروت كضيف شرف فى مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحى الخوارق" بطولة الفنانان محمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد سلام "فيديو"، المقرر عرضه في رمضان المقبل في 15 حلقة فقط، الذى يخرجه إسلام خيرى، ومن القرر أن يقدم ثروت دوراً مميزاً في الأحداث، وفى سياق متصل، يواصل فريق عمل مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" الذى يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج إسلام خيرى، حيث انتهى فريق العمل من تصور ما يقرب من نصف مشاهد العمل الذى يعد التعاون الأول بين فيديو وتوتة في الدراما التليفزيونية.