شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. تقديم عرض الموسم الجديد من Killing Eve.. اعرف ميعاد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، تقديم موعد عرض الموسم الثالث والجديد من مسلسل Killing Eve .. ليوم 12 أبريل المقبل، بدلاً من يوم 26 بعد الأقبال الكبير الذي شهدته الشبكة نتيجة الحجر الصحي وبقاء المشتركين داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

المسلسل من بطولة ساندرا أوه، جودى كومر، فيونا شو، كيربي هاول- بابتيست، كيم بودنيا، ديفيد هيج، دارين بويد، شان ديلاني، وأوين ماكدونيل.

وحصد مسلسل Killing Eve، على أكبر عدد من الجوائز فى حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتليفزيون BAFTA TV لعام 2019، الذى أقيم فى قاعة المهرجانات الملكية بلندن، وفاز المسلسل بجائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل مسلسل درامى من إجمالى 5 ترشيحات، وحازت جودى كومر على جائزة أفضل ممثلة فى دور رئيسى، عن دورها فى المسلسل، وألقت خطاباً مؤثراً بعد فوزها، شكرت فيه طاقم العمل، إلى جانب الممثل ستيفن جراهام لتقديمه الكثير من الدعم لها فى الأيام الأولى من حياتها المهنية.

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وعلى سياق متصل، قررت نتفلكس أن تخفض جودة المحتوى عالي الدقة إلى 25% خلال الشهر القادم لتقليل استهلاك البيانات بين المستخدمين، ولتخفيف الضغط على مزودي خدمة الإنترنت، حيث ازداد الطلب على مشاهدة نتفليكس لأن أجزاء كبيرة من أوروبا في عزلة منزلية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن تخفيض جودة الصورة سيقلّل من استهلاك بياناتها بنسبة 25 في المئة، لكنها أشارت إلى أن المشاهدين سيحظون بجودة جيدة للصورة، وجاء إعلان نتفليكس هذا بعد اتصال هاتفي مع مسؤولين أوروبيين، ومن المقرر أن يستمر ذلك لمدة 30 يوما.