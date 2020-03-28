شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة من القلب فى العزل الصحي.. والدة عمر كمال تدعو له.. اعرف قالتله إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه بمقطع فيديو له من داخل العزل الصحي في منزله مع والدته عبر حسابه بإنستجرام.

وظهر كمال في الفيديو وهو يجلس بجوار والدته التي طالبها بالدعوة له قائلاً: "ما تدعيلي دعوة حلوة ياما علشان واقع في مشكلة"، وجاءت دعوة والدته كالآتي: "ربنا يكرمك يا عمر إن شاء الله ويكتبلك كل خير، ويبعد عنك ولاد الحرام ويوقفلك ولاد الحلال، ربنا يبارك فيك يا قلبي، وينجيك من كل سوء وشر، ويشهرك، وربنا يفتح لك باب في كل مجال، ويفتحلك أبواب رزقه، وفي كل مجال ربنا يبقى راضى عنك، ربنا ينجحك يارب بإذن الله، الله يخليك يا عمورة".

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وكان المحامى أيمن محفوظ تقدم ببلاغ للنائب العام بسبب ظهور مقطع فيديو لمطرب المهرحانات عمر كمال، والمطرب رضا البحراواي، وآخرين للسخرية والاستهانة بكافة تعليمات مؤسسات الدولة، بشأن مكافحة وباء كورونا، وتحريض المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية من العدوي، لهدم الجهود الكبيرة من كافة مؤسسات الدولة لمكافحة فيروس الكورونا.

وأضاف البلاغ أن مقطع الفيديو ينبئ بأن مطربي المهرجانات عمر كمال والبحراوي، مستعدين لفعل أى شيء بغرض الشهرة، حتى إن كان ثمن هذا جثث أبناء وطنهم، والأخطر استهدافهم لفئة الشباب الأكثر تاثيرا فيهم، مضيفاً أن الدولة تنفق الملايين للتوعية من خطر فيروس كورونا، ويأت البعض لهدم كل هذا من أجل الشهرة.