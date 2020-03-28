شكرا لقرائتكم خبر عن الجرأة حلوة مفيش كلام.. تحدى جديد من علا رشدى قبل وبعد العزل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها، بتحدى جديد عبر حسابها بإنستجرام، وطلبت من أصدقائها مشاركتها فيه، وهو عبارة عن نشر صورتين واحدة قبل العزل الصحي الذي يخضع له الجميع داخل منازلهم حالياً لحين الأنتهاء من أزمة فيروس كورونا، والأخرى أثناء العزل.

ونشرت رشدي صورتين لها واحدة قبل العزل الصحي، والتي ظهرت فيها بكامل أناقتها والصورة الأخرى، وهي تجلس داخل منزلها، وكتبت: "هي دي الـ .. اللى محتاجين نعملها، وروني شكلكوا قبل وبعد العزل، ومتتكسفوش، دي مياه يا جماعة بس قبل ما تفهموا غلط" في إشارة للمشروب الذي تحتسيه في صورة قبل العزل المنزلي.

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وسرعان ما حرصت الفنانة زينة رضا على التعليق عبر التحدي بسخرية، وقالت: "بلاش يا علا صورة ممكن ندفع تمنها طول عمرنا ده لو في عمر طبعا".



علا رشدى

وتجسد الفنانة علا رشدى دور نصابة مع نيللى كريم فى مسلسلها الجديد "100 وش"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث تنضم علا رشدى إلى فريق النصل مع آسر ياسين ونيللى، للقيام بعمليات النصب خلال أحداث العمل الذى كتيه أليف عمرو الدالى، وأحمد وائل وتخرجه كاملة أبو ذكرى وهو تعاون انتاجى مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.