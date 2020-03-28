شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى ينعى جورج سيدهم بمشهد من فيلم "لسنا ملائكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان محمود البزاوى الراحل جورج سيدهم، الذى رحل عن عالمنا ظهر اليوم، بعد صراع مع المرض، ولكن البزاوى اختار أن ينعى الراحل بطريقة مختلفة.

ونشر البزاوى، عبر تويتر، صورة من فيلم سيدهم "لسنا ملائكة"، ونعاه بكلماته التى قالها فى آخر مشاهد الفيلم فى وحوار مع طفلة، حيث قال: "انتوا ماشين يا اونكل و مش هاترجعوا تاني؟.. لا دي آخر مرة أصل عندنا شغل في حتة بعيد أوي.. طب تعالوا تاني بعد ما تخلصوا شغل؟.. هاتكون فاتت سنين وسنين ومش هايبقى فاضل من حد فينا غير اسمه.. من تصوير آخر مشهد في فيلم (لسنا ملائكة).. الله يرحمك يا أستاذ جورج".

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محمود البزاوى على تويتر

وتوفى مساء اليوم الجمعة الفنان جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، بعد صراع مع المرض.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.