شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: جورج سيدهم فنان وإنسان لن يعوض وأفضاله على الكل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقالت الفنانة صفاء أبو السعود في بيان صحفي إن الفنان الراحل له الكثير من الأفضال التي يشهد بها أغلب نجوم الوسط الفني، وكان يتميز بشهامة وأصالة أولاد البلد، والأخلاق العالية، التي جعلته بحق فنان وإنسان لا يعوض.
ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، بجنوب مصر عام 1938، وتخرج فى كلية الزراعة عام 1961، وبدأ مشواره الفني من خلال فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" مع سمير غانم والضيف أحمد.
قدم جورج للحياة الفنية مئات الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية من أشهرها مسرحيات المتزوجون، موسيقى في الحي الشرقي، حب في التخشيبة، أهلا يا دكتور، كما شارك ف بطولة العديد من الأفلام منها شباب مجنون جدا، شاطئ المرح، الزواج على الطريقة الحديثة، 30 يوم في السجن، الشقة من حق الزوجة والجراج.
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