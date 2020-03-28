شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا فيلسوف الضحك.. هكذا نعى النجوم والمشاهير الراحل جورج سيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن على توديع النجم الراحل جورج سيدهم، الذي توفي صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ 82 عاماً، تاركاً أرشيفا كبيرا من الأعمال الكوميدية الشهيرة طول سنوات عمله في السينما والدراما.

ونشرت النجمة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس صورة للنجم الراحل عبر حسابها بإنستجرام، وكتبت: "جورج سيدهم ذهب للقاء ربه، عشان يتهني بأحبابه في الجنة، ويعوض عليه ربنا سنوات عذابه فى الأرض، كل التقدير والاحترام للزوجة النبيلة التي كانت سنداً وعوناً وأما حنونا لجورج طوال فترة مرضه".

كما حرصت الفنانة فيفى عبده على نعى النجم الكوميدي الراحل، ونشرت صورة له عبر إنستجرام، وكتبت: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله الفنان جورج سيدهم، الله يرحمه ويصبر أهله يا رب".

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وعلى نفس السياق نشرت النجمة دنيا سمير غانم، صورة للراحل وكتبت: "البقاء لله، ربنا يرحمه ويصبر د- ليندا، الزوجة العظيمة المخلصة، نسألكم الدعاء".

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بكلية عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

وعقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج فى العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يا دكتور) و(المتزوجون) و(حب فى التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى فى الحى الشرقى)، ومن أبرز أفلامه أيضا، واحد في المليون ولسنا ملائكة وإضراب الشحاتين ومعسكر البنات، كما شارك سيدهم في العديد من المسلسلات، مثل الحلو ما يكملش وأصيلة ورأفت الهجان وغيرها.