شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم عن جورج سيدهم: جبل واتعذب 20 سنة وكان قلبى بيتقطع لما بشوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير سمير غانم، فى أول تصريح له عقب وفاة رفيق عمره جورج سيدهم، إنه كان كالجبل وتحمل فى حياته مالا يتحمله بشر.

وأوضح الفنان الكوميدى الكبير، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "جورج قضى 20 عاما من عمره معذبا بالمرض، وكان يعانى معاناة شديدة وأدعو الله أن يسكنه فسيح جناته ويجزيه خيرا عن معاناته فى الدنيا".

وبتأثر كبير قال سمير غانم: "ربنا ابتلى جورج ابتلاء كبير، وأكيد ربنا بيحبه، كان أخويا وشريك عمرى وكان بيمتعنى على المسرح سواء فى فرقة ثلاثى أضواء المسرح أو فى المسرحيات التى تشاركنا فيها سويا بعد وفاة الضيف أحمد".

وتابع الفنان الكبير: "جورج أسعدنى وأسعد الملايين وكان فنان جميل له أسلوب خاص، وكان هو اللى بيدير فرقة ثلاثى أضواء المسرح، وأنا والضيف مانعرفش حاجة فى الإدارة والاتفاقات، وبعد وفاة الضيف عملنا مسرحيات رائعة مثل موسيقى فى الحى الشرقى، وأهلا يا دكتور والمتزوجون وغيرها، وكان بيننا كيمياء خاصة لا تتكرر".

وعن آخر مرة رآه فيها قال الفنان سمير غانم: "آخر مرة شفته لما عملنا الإعلان مع بعض وكان مبتسم وفرحنا إن فى عمل جمعنا بعد مرضه، وكان مبسوط جدا". متابعا: "عملت تنازلات كتير فى هذا الإعلان علشان خاطر جورج وعلشان نعمل حاجة مع بعض رغم مرضه".

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وأكد سمير غانم أنه منذ سنوات لم ير جورج سيدهم قائلا: "شفته فى عيد ميلاده وكان قلبى بيتقطع لما باشوفه، لكن دلال فضلت تزوره بشكل دائم وتتعاون مع زوجته ليندا لتنظيم عيد ميلاده ومحاولة إسعاده وكانت الفنانة الكبيرة نادية لطفى تحرص على الإحتفال بعيد ميلاده".

وتحدث سمير غانم عن دور الدكتورة ليندا زوجة الفنان الراحل جورج سيدهم قائلا: "سيدة عظيمة وقفت جنبه سنين طويلة وسألت مسئولية كبيرة طوال 20 سنة".

وأضاف: "سبحان الله جورج كان عازف عن الزواج لسنوات طويلة ولكن ربنا أراد إنه يتزوج هذه السيدة العظيمة حتى تقف معه فى محنته".

وبتأثر شديد قال الفنان الكبير سمير غانم: "يشاء الله أن يرحل جورج سيدهم فى وقت يموت فيه العالم كله من الرعب"، مشيرا إلى صدمته بخبر وفاته وتلقيه عشرات الاتصالات من مصر والعالم لمواساته فى وفاة رفيق عمره.

وتوجه الفنان الكبير سمير غانم بالشكر للفنان هانى رمزى لوقوفه إلى جوار الفنان جورج سيدهم ومساندته لزوجته فترة بقائه فى المستشفى التى انتقل إليها مؤخرا وحتى وفاته.