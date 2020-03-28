شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: راهنت على قوت القلوب ومفاجآت كثيرة فى الحلقات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد أنور نجم مسرح مصر عن سعادته البالغة بردود الأفعال عن شخصية "خالد" وكيل النيابة، التى قدمها من خلال مسلسل "قوت القلوب" بطولة الفنانة ماجدة زكى، الذى يعرض حالياً على قناة "الحياة"، من إنتاج شركة سينرجى، والذى انطلق عرضه يوم السبت الماضى.

وقال أنور، لـ"الخليج 365"، إنه راهن على مسلسل قوت القلوب لأنه من الأعمال التى ستحقق نجاحاً فى الشارع، مشيراً إلى أن شخصية "خالد" التى يقدمها فى المسلسل لها طابع مختلف عما قدمه من قبل، خاصة أن تلك الشخصية لا تعتمد بشكل كبير على الكوميديا مع الاحتفاظ بالمواقف الكوميدية.

وأشار أنور إلى أن الحلقات المقبلة من المسلسل ستتضمن مفاجأت كبيرة فى الأحداث فى عائلة "قوت القلوب" - ماجدة زكى، وسيشاهد الجمهور مواقف مختلفة مع كل خط من الخطوط الدرامية، خاصة أن المسلسل سينقسم على جزأين فى العرض، 25 حلقة ستعرض حاليا، وعقب شهر رمضان ستعرض باقى الحلقات.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.