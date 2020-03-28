شكرا لقرائتكم خبر عن مستنيكم فى بيوتكم.. تامر عاشور يجهز لحفله المذاع اليوم على قناته بـ يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان تامر عاشور على تشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن حفله الفنى سيذاع اليوم فى الساعة العاشرة مساءً عبر قناته على موقع يوتيوب.

ونشر الفنان تامر عاشور فيديو، عبر حسابه على تويتر، يظهر من خلاله التجهيزات لحفله الفني المذاع عبر قناته بموقع يوتيوب، قائلاً: "مستنيكم النهاردة إن شاء الله الساعة 10 على القناة الرسمية على يوتيوب.. إن شاء الله نقدر نهون عليكم وخليكم في بيوتكم وحافظوا على اهاليكم وولادكم.. ونقضى وقت ظريف مع بعض".

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يشار أن تامرعاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".







وعلى جانب آخر، أحيا النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا ضخمًا بأحد المولات الشهيرة بمدينة طنطا، بحضور أكثر من 25 ألف فرد من محبيه من مختلف محافظات الدلتا، وحرص عاشور في بداية فقرته علي تحية الجمهور من مختلف محافظات الجمهورية لحفاوة الاستقبال، وقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة والمحببة لدي الشباب منها "خيالي"، "عشت معاك حكايات"، "بيت كبير"، "افترقنا"، "قولوله سماح"، "تسلم"، "ده حكاية"، "ما شافوناش"، "أنا راجع"، "هاجى على نفسى"، "محظوظ"، "يا أهلا"، "خلصانة الحكاية".. واختتم بـ"تسلم" وسط المزيد من أجواء الحماس.

وأحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب الذى أقيم على أحد مسارح التجمع الخامس، والذي قدم خلالها عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة منها، "خيالي" ،"حكايات"،"آخر مقابلة" ،"أيام"، "ده حكاية"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن طالب بها الجمهور.