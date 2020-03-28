شكرا لقرائتكم خبر عن تريو غنائى يجمع إيهاب توفيق وحميد الشاعرى ومصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل الكوبليه الخاص به فى التريو الغنائى الذى يجمعه بـ حميد الشاعرى ومصطفى قمر، والأغنية آخر ما كتبه المؤلف الراحل سامح العجمى، وسيضمها حميد الشاعرى لألبومه الجديد.

ومن المقرر أن تكون الأغنية مختلفة عن دويتوهات حميد مع نجوم التسعينيات، إذ إن الأغنية الجديدة إنسانية تتناول حال الدنيا فى الوقت الحاضر.

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وكان مصطفى قمر قد انتهى من تسجيل "كوبليه" مع زميله حميد الشاعري، ولم يكشف النجمان عن اسم الأغنية حتى الآن، وهى من كلمات الشاعر سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب.

وطرح مصطفى قمر مؤخرا ألبوما تضمن 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب " كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأعلن النجم حميد الشاعرى عن عمله مع الملحن محمد رحيم وعزيز الشافعى على أكثر من أغنية جديدة، وذلك لضمها ضمن ألبوم الكابو الجديد، ولم يكشف عن أى معلومات حول الأغانى التي يجرى تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الشاعر محمود صلاح.