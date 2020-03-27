ابلة فاهيتا تحذر من كورونا وتطالب الناس بالبقاء في المنزل

نشر المنتج تامر مرسي فيديو ، فيديو تظهر فيه الدمية الشهيرة ابلة فاهيتا.
وهي تتجول في شوارع القاهرة، داخل سيارة ممسكة بمكبر الصوت وتُطلق التحذيرات الشفهية للجمهور للوقاية من فيروس كورونا بطريقتها الكوميدية الساخرة المعتادة.في الفيديو تشرح أبلة فاهيتا كيفية انتقال العدوى بكورونا، سواء لاللمس او بالنفس وغيرها من طرق العدوى، وشددت على ضرورة الابتعاد عن التجمعات، وطالبت الجميع بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلى للضرورة.
أبلة فاهيتا هي شخصية كارتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري حاتم الكاشف، درس المسرح وسافر إلى أمريكا لإكمال دراسته الفنية وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا وهي ربة منزل كان أول ظهور لها في عام 2011.
قامت أبلة فاهيتا بغناء أغنية مايستهلوشي وظهرت في الفيديو كليب الخاص بالأغنية مع الموزع الموسيقي حسن الشافعي، وقد تخطت الأغنية ثمانية عشر مليون مشاهدة.
انضمت بعد ذلك أبلة فاهيتا لشبكة تلفزيون سي بي سي المصرية ببرنامج كوميدي يسمى "الدوبلكس" لتعويض غياب البرامج الساخرة من شاشة القناة .
شاهدي الفيديو :
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