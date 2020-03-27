وفاة جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عام

توفى منذ قليل الفنان الكوميدى الكبير جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عاما داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة ، بعد صراع مع المرض حيث اصيب بجلطة منذ عدة سنوات وبعدها بعض أمراض الشيخوخة

ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج بمصر. حصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وهو متزوج من دكتورة صيدلانية. بدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.



تميز في الادوار النسائية الساخرة

لعب الأدوار الكوميدية بالإضافة إلى تميزه وإجادته أداء الأدوار النسائية الساخرة، بالإضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الإسكتشات المسرحية من أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقه سمير غانم وشيرين.

التحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون .