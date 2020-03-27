جورج سيدهم.. آخر ظهور مع هاني رمزي وهذا ما قاله عنه النقاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف أن الفنان المصري جورج سيدهم، كان قليل الظهور في السنوات الأخيرة بسبب محنة مرضه، ويغيب الفنان المصري الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن الظهور منذ 20 عاما مضت، غير أن أسرته وعائلته دائما ما كانوا يغمرونه بالمحبة ويحتفلون بعيد ميلاده وسط أصدقائه.

ورغم غيابه الطويل عن الساحة الفنية، إلا أن زملاءه تغلبوا على هذا الغياب بزيارات منزلية وعائلية، إذ كان آخر ظهور له في منتصف يناير الماضي، عندما زاره الفنان هاني رمزي وشقيقاه أمير وإيهاب رمزي في منزله.

ووقتها نشر الفنان هاني رمزي صورة عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب معلقا: "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتور ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالي، سنة سعيدة عليكم".

وألهم الرصيد الفني خاصة المسرحي، للفنان جورج سيدهم الكثير من الفنانين وخاصة الصاعدين منهم واستطلعت "فوشيا"، آراء النقاد، تجاه تأثير جورج سيدهم صاحب الـ82 عاما، عن التمثيل منذ نحو 20 عاما لظروفه الصحية، في ظل توقفه على الفنانين عامة.

وقال الناقد المصري طارق الشناوي، إن حضور جورج سيدهم، للمناسبات كان صعبا، بسبب ظروفه الصحية، وإن كان يتمنى حضوره في جميعها واصفا إياه بالفنان الرائع.

وأكد "الشناوي"، لـ"فوشيا"، أن جورج سيدهم لم يتجاهله الفن والإعلام، لأن تغيبه منذ 20 عاما بسبب "مرضه"، منوها أن الفنانة الكبيرة نادية لطفي، أقامت له عيد ميلاد منذ سنوات، وحضره نجوم الفن.

Advertisements

ورأى الناقد المصري، أن جورج سيدهم، من الفنانين المهمين على الساحة، ولكن تغلب عليه المرض، فأصبح قعيدا في منزله، وهذا لا يعد تجاهلا من وجهة نظري.

بدورها قالت الناقدة المصرية ماجدة موريس، إن جورج سيدهم، تم تكريمه منذ سنوات في أحد المهرجانات، وخطوة ظهوره النادر صعبة، متابعة لـ"فوشيا"، أن جورج سيدهم، مريض منذ 20 عاما، وهو ما يحول دون ظهوره الفني والإعلامي.

وأوضح الناقد المصري، سمير الجمل، في تصريحه لـ"فوشيا"، أن جورج سيدهم تم تكريمه في مهرجان شرم الشيخ المسرحي العام الماضي، متابعا: "لابد أن تُشكر إدارة مهرجان شرم الشيخ المسرحي للشباب، لأنهم نظروا وقتها لقيمة كبيرة مثل جورج سيدهم، وهذا له قيمة لأن بعد رحيله تكريمه لن يفيد".

وأكد "الجمل"، أن طول مرض جورج سيدهم، وغيابه منذ 20 عاما، أعطى انطباعا بتجاهله، وقد يكون هذا ليس كافيا ولكن التكريم على المستوى الإنساني، مهم.

وطالب الناقد المصري، بتكريم خاص له، بإصدار كتاب يتضمن أهم أقواله، أو إطلاق اسمه على قاعة من قاعات المسرح، وعلى المؤسسات الإعلامية والفنية أن تلعب هذا الدور.

يذكر أن جورج سيدهم ولد بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، فى 28 مايو 1938، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس عام 1961.