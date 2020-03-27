فيديو| ماذا قال جورج سيدهم في آخر ظهور إعلامي له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل الفنان الكوميدي الكبير جورج سيدهم، اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا.

كان آخر ظهور إعلامي للفنان الراحل جورج سيدهم، خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ81، في مايو الماضي، مع مجموعة من أصدقائه المقربين وزوجته ليندا، بأحد المطاعم.

وقالت ليندا زوجة الراحل جورج سيدهم، خلال الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، في مداخلة تليفونية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "كل يوم": "جورج دائما كان محبًا للصحبة، وخصوصًا إذ كانت هذه الصحبة هو يحبها بيكون سعيد جدا".

وأضافت ليندا :"جورج لازم نعمل له عيد ميلاد مع الفنانة نادية لطفي، والحقيقي بيكون ليه أكثر من عيد ميلاد".

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وحرصت ليندا على أن تجعل جورج يوجه رسالة خلال المكالمة لجمهوره، وقال سيدهم: "وحشتوني، أنا بحبكم".

وعن مرض جورج قالت ليندا: "أنا ليس لي فضل، وربنا بيدينا نعمة للإنسان، وأنا في رأيي لما الإنسان تأتي له تجربة وينظر لها بنظرة بشرية، يجب أن ينظر لها ما يكمن داخل هذه التجربة، وليس بمفهوم بشري، مفهوم إنساني روحي، المفهوم البشري أحيانا يكون خاطئ، وأهم شئ تتقبل هذه التجربة وتصبح أمين عليها".

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938، التحق بجامعة عين شمس وتخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.