لا تفوتك| قائمة بأبرز افلام السهرة اليوم.. بينها Godzilla وNow You See Me 2

عدد كبير من القنوات الفضائية، تحرص على استقطاب قطاع كبير من الجماهير، من خلال عرض مجموعة متميزة من الأفلام تتنوع ما بين الكوميديا والإثارة والجريمة والأكشن، لجذب قطاع كبير من الجمهور، تزامنا مع تواجد أغلب المواطنين في المنازل، التزاما بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها العديد من الدول، للحد من تفشي فيروس كرونا المتسجد (كوفيد 19). ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

قناة MBC 2 في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الأكشن والكوميديا "Deadpool"، إنتاج عام 2016، بطولة رايان رينولدز، ومورينا باكارين، وإد سكراين، وتي جاي ملير، جينا كارانو، سيناريو ريت يرزوه وبول ويرنك، إخراج تيم ملير. تدور أحداث الفيلم حول شخصية "ديدبول"، الخارق الذي يعمل في القوات الخاصة، بينما يتعرض لتجربة صعبة تتركه بمهارات وقدرات عالية تمكنه من القيام بأعمال لا تصدق لعل أبرزها شفاء نفسه، ويتحول إلى مرتزق يحاول الانتقام ممن دمر حياته.

أما في تمام الساعة الـ12ونصف من منتصف ليل السبت، فتعرض القناة فيلم الخيال العلمي الدارمي المشوق" Godzilla"، الفيلم إنتاج عام 2014، بطولة آرون تايلو جونسون، إليزابيث اولسن، بريان كررانستون، ديفيد ستواثيرن، إخراج جاريث إيفانز. وتدور قصة الفيلم حول قصة أصل "جودزيلا"، ولكن في الوقت الحاضر وتحديدًا بعد 15 سنة من اكتشاف شرنقتين عملاقتين في منجم بالفلبين، يخرج منها كائنان آكلين للإشعاع، يسببان أضرار كبيرة في اليابان وهاواي وغرب الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون السبب الرئيسي في انقراض الجنس البشري.

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة، فيلم الأكشن والجريمة "War on Everyone "، إنتاج عام 2016، بطولة ألكسندر سكارسجارد، مايكل بينا، ثيو جيمس، تيسا تومبسون، تأليف وإخراج جون مايكل.

الفيلم تم عرضه في مهرجان برلين السينمائي الدولي السادس والستين، وتدور أحداثه حول شرطيين فاسدين يعملان في "نيو مكسيكو"، يقومان بابتزاز وتلفيق التهم لكل مجرم سيئ الحظ يقع في طريقهما.

mbc max في تمام الساعة الـ9 مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فالفيلم الكوميدي والأكشن 21 Jump Street، إنتاج عام 2012، بطولة جونا هيل، تشاتيتج تيتوم، بري لارسون، نيك أرفومان، إخراج فيل لورد وكيرس ميلر. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، يبدأ ضابطا شرطة حديثا التخرج، في محاولة إثبات ذاتهما، فيتقمصا شخصصية مراهقان في إحدى المدارس الثانوية، كي يكشفا إحدى جرائم مروجي المخدرات بالمدارس.

أما في تمام الساعة الحادية عشر مساء، تعرض القناة الجزء الثاني من الفيلم "22 Jump Street"، إنتاج عام 2014، بطولة جونا هيل، تشانينج تيتوم، أمبر ستيفنز، وايت راسل.

وفي تمام الواحدة بعد منتصف الليل، تعرض القناة الجزء الثاني من الفيلم الأكثر إثارة وتشويق وشعبية Now You See Me 2، إنتاج عام 2016، بطولة جيسي آدم، آيزينبيرغ، دانيال رادكليف، وودي هاريلسون مارك، روفالو، إخراج جون تشو. تدور أحداث الفيلم في عالم السحر والخداع البصري، يواجه الفرسان الأربعة هذه المرة قطب كبير من أقطاب التكنولوجيا والذي يحاول استغلالهم من أجل تحقيق مصالحه، وعليهم تبرئة أنفسهم أمام المجتمع من الشائعات والأكاذيب وتوضيح حقائق الأمور والمسئول عنها من خلال عرض أخير.



