اليوم 10 مساءً.. تامر عاشور يقدم حفلا غنائيا على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:



نشر الفنان تامر عاشور، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يعلن فيه عن موعد حفله، اليوم، الذي سيقدمه للجمهور في تمام الساعة العاشرة مساءً ، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

وظهر عاشور في الفيديو من داخل المكان الذي يقيم فيه الحفل، وقال: "مستنيكوا النهاردة إن شاء الله الساعة 10 على القاة الرسمية على يوتيوب، إن شاء الله نقدر نهون عليكم وخليكم في بيوتكم، وحافظوا على أهاليكم , وأولادكم، إن شاء الله نقضي وقت ظريف مع بعض، خليك في البيت".

وعلق عاشور: " مستنيكم في الحفلة الساعه ١٠ على القناة الرسمية لليوتيوب ومستني طلبات أغانيكم على لينك اليوتيوب في البايو".

وتقدم الفنان تامر عاشور مؤخرًا، بشكوى رسمية ضد المنتجة سارة الطباخ، بسبب تعنت المنتجة سارة الطباخ ضده، وعدم التزامها بالعقد المبرم بينهما.