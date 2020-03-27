موعد جنازة جورج سيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قالت الفنانة نهال عنبر إنه تحدد يوم الأحد المقبل لإقامة جنازة الفنان جورج سيدهم.
وأضافت عنبر لـ"الخليج 365" أن الجنازة تقام الساعة 12 ظهرا في كنيسة العذراء بمدينة نصر.
ولفتت إلى أنه لا توجد أي تفاصيل اَخرى بشأن الجنازة نفسها، وكيف ستقام، في ظل إجراءات الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كورونا 19".
ورحل الفنان جورج سيدهم اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
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