فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة شهيرة تتضرع: يارب خلص شعبك من هذا الوباء

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تابعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بثا مباشرا للصلاة من الفاتيكان برئاسة البابا فرنسيس بعد انتشار وباء فيروس في العالم.

وكتبت سابا عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "يا رب خلّص شعبك من هذا الوباء ونجّينا..آمين ".

و كان المكتب الكاثوليكي بمصر قد أعلن عن أنه تم نقل الصليب العجائبى من كنيسة القديس مارشلو بروما إلى الفاتيكان ليصلي أمامه البابا فرنسيس اليوم. 

وأضاف بيان المكتب الإعلامي الكاثوليكي أن الصليب المتواجد بكنيسة القديس مارشلو بروما، هو صليب حسب التقليد الكنسى والتاريخ عجائبى، حيث ينسب إليه وقف الطاعون الذى حدث في إيطاليا عام 1522.

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