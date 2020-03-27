تراند اليوم : مؤثر.. الظهور الأخير لجورج سيدهم قبل وفاته

انتشر مقطع فيديو يظهر الفنان الراحل جورج سيدهم ، وهو في ظهوره الأخير قبيل وفاته، حيث ظهر في مشهد مؤثر، وهو يجلس على كرسي ويعاني من الآلام.

وكان الظهور الأخير الفنان الكوميدى جورج سيدهم خلال شهر يناير الماضي، حيث ظهر في صورة جمعته مع الفنان هاني رمزي وشقيقيه أمير وإيهاب.

وبحسب الفيديو يظهر الفنان الراحل متعبا ويجلس على كرسي، ويعاني من آلام في ساقيه، ولا يقوي على تحريكهما.

وقد حاول التغلب على مرضه، وظهر مبتسما لطمأنة جمهوره على حالته الصحية وقتها.

وقام المحامي أمير رمزي، بعرض الصورة عبر حسابه على فيسبوك، معلقا: " كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتورة ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمئن على صحة صديقنا الغالي، سنة سعيدة " .

يذكر أن الفنان الكوميدى جورج سيدهم قد توفى عن عمر ناهز الـ 82 عامًا داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.