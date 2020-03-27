فيديو: هل كسرت بريتني سبيرز رقماً قياسياً في العدو ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - حققت نجمة موسيقى البوب بريتني سبيرز Britney Spears مفاجأة غير متوقعة حين أعلنت عبر فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحقيق إنجاز رياضي عبر قطعها مسافة 100 متر عدواً في 5.97 ثانية، وهو الرقم الذي لم يستطع حتى أسطورة العدو العالمية أوساين بولت تحقيقه.



وذكرت المغنية أنها نجحت أمس في قطع هذه المسافة في 5 ثوان للمرة الأولى بعد أن كانت تحقق في التدريبات "عادة" زمناً يتراوح بين ست وسبع ثوان، وهي الأرقام التي أصابت جمهورها بالدهشة لأن الرقم القياسي العالمي الذي كسره بولت عام 2009 كان 9.58 ثانية.







ونشرت المطربة عبر حسابها على إنستقرام صورة لساعة ميقاتية (كرونومتر) تشير إلى 5.97 ثانية، مع رسالة تؤكد فيها أنها حققت هذا الإنجاز مع نصائح للوصول إليه.



وفي حال كان هذا صحيحاً، فستكون سبيرز قد كسرت الرقم القياسي للرجال من محاولتها الأولى التي تقول إنها كانت تسع ثوان، وتبتعد بفارق كبير عن الرقم القياسي للنساء المسجل عام 1988 باسم الأمريكي فلورنس جريفيث جوينر بـ10.49 ثانية.