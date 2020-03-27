ريز ويذرسبون: إبني أسعد شخص في العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - في مقابلة لها مع برنامج "برايت مايند" (Bright Minded) الذي تقدمه المغنية والممثلة مايلي سايرس Miley Cyrus عبر إنستقرام حيث تستضيف عن بعد نجوم للتحدث عن حياتهم في حالة العزل الاجتماعي الممثلة الأمريكية ريز ويذرسبون Reese Witherspoon ، أن أسعد شخص في المنزل حالياً هو أصغر أبنائها تينيسي، كونه يحظى حالياً بشقيقيه الأكبر بجانبه.

تابيع المزيد: وفاة الممثل مارك بلوم بفيروس كورونا... هوليوود تفقد نجماً جديداً!







وأكدت الممثلة البالغة 44 عاماً أن "الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن تحت الحجر الصحي". وأضافت "أنا صبورة معهم وهم صبورون معي، لكن يجب أن أقر أننا ما زلنا في اليوم الحادي عشر"، في إشارة إلى وجودها مع أبنائها في المنزل طوال الوقت.



وشجعت الممثلة، التي تمتلك ماركة للأدوات المنزلية ، متابعيها على التسوق خلال هذه الفترة عبر شركات تمتلكها نساء، وقالت: "إذا كانت لديك علامة تجارية مفضلة، فلتكن مملوكة لإمرأة، قومي بزيارة المواقع واشتري شيئاً إذا كان في ميزانيتك. العديد من تلك الشركات تم إلغاء طلباتها وتعاني أوقاتاً عصيبة".



يذكر أنّ ويذرسبون لها ثلاثة أبناء، هم آفا وديكون، 20 و16 عاماً على الترتيب، من زوجها الأول رايان فيليب، وتينيسي البالغ من العمر 7 سنوات الذي أنجبته من وكيل المواهب جيم توث.