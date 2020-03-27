كلنا فاسدون .. في ذكرى رحيل الإمبراطور تعرف على أشهر أقوال أحمد زكي

بالرغم من مرور 15 عامًا على رحيل أمبراطور السينما المصرية النمر الأسود أحمد زكي، إلا أن اقواله التي استخدمها في أعماله الفنية ما زال يرددها الجمهور في حياتهم اليومية وتتوارثها الأجيال خاصة، حيث تركت أفلامه بصمة خالدة في ذاكرة كل من يشاهدها.

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وتصدر العبقري أحمد زكي محركات البحث المختلفة في ذكرى رحيله التي تحل علينا اليوم 27 مارس.

فيما تمكن من بساطة أدائه التمثيلي وانصهاره في الشخصية التي يؤديها، أن يجعل المشاهد ينسى أنه يشاهد فنان في فيلم سينمائي إنما يصدق أنه الضباط الفاسد المكروه في فيلم زوجة رجل مهم، وهو البواب الناصح في فيلم البيه البواب، وهو أيضا الأب البسيط في اضحك الصورة تطلع حلوة، كما هو رئيس الدولة ورجل

سياسي مخضرم في السادات وغيرها من الأدوار التي ستعيش معانا أعوام وأعوام.

ومن أشهر الجمل التي نستخدمها حتى اليوم:

. "كلنا فاسدون لا استثني أحدا حتى بالصمت العاجز.. أنا ومعي المستقبل نلوذ بكم فأغيثونا"..ضد الحكومة.

. "أحارب الغلاء .. بالاستغناء"، و"الإيحاء هوا تثبيت فكره معينه في الذهن".. من فيلم البيضة والحجر.

. "كلهم كدابين وعارفين انهم كدابين وعارفين إننا عارفين انهم كدابين ومع ذلك بيلاقوا اللي يصقفلهم"..الحب فوق هضبة الهرم.

. ومن فيلم النمر الأسود .."الحاجات بتيجي لما نبطل ندور عليها، المشكله بقى هل لما هتيجي هتكون لسة جوانا بنفس الشغف؟"، و "في ناس حطيناهم فوق راسنا، بس اظاهر كده إن المكان طلع عالي

عليهم".

. " أنا معرفش إيه هو الحب لكن لو الحب هو إنى أبقى مش شايف حد غيرك قدامى، وإن أبقى عايزك ليا لوحدى ومافيش حاجة فى الدنيا ليها قيمة غيرك إنتى يبقى أكيد أنا بحبك .. عيون لا تنام.

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ومن فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة

. "الحب، وأنا هعمل فى ده إيه ياما، ده لا بيتمنع ولا بيتحاش ومليش حيلة معاه لا أنا ولا غيري".

. "الواحد يزعل على حاجة كانت فى إيده وراحت منه، إنما يبقى غلطان على حاجة كان بيتمناها ومجتش".

. "لا إحنا مش صغيرين، إحنا كبار قوي بس مش عارفين نشوف نفسنا".

. "كلمة أنا بحبك عقد، اللمسة عقد، النظرة عقد، الوعد بالجواز دا أكبر عقد"

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. "مسيرها تروق وتحلى".. من مسرحية العيال كبرت.

. "دول لازم يتحاكموا بتهمة الغباء السياسي".. أيام السادات.

. "شوية جنان عشان نعرف نعيش"..هيستريا.

. "حب إيه يا عطية اللى جاى تقول عليه ماكلنا حبينا أخرته إيه الحب دا سنة بعد الجواز سنتين وبعدين مراتك بتبقى زى أختك بالظبط"..معالى الوزير.