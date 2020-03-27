الوفد يرشح أفضل أعمال جورج سيدهم

قدم الفنان الراحل جورج سيدهم عدد من الأعمال الكوميدية التي طالما حازت على إعجاب المشاهدين سواءً داخل مصر أو خارجها لذلك وفي يوم وفاته ترشح بوابة الوفد بعض من أجمل ما قدم الراحل جورج سيدهم.

مسرحية المتزوجون

بالطبع أول عمل يتذكره الجمهور ما أن يسمع اسم جورج سيدهم هو مسرحية المتزوجون والتى قدم فيها أحد المشاهد التي مازال الجمهور يتذكرها حتى الآن وهو مشهد تناوله لعدد كبير من البيض.





فيلم البحث عن فضيحة

على الرغم من مشاركة جورج سيدهم بدور ثانوي في الفيلم مثله في ذلك مثل

عدد من أبطال هذا الفيلم الذي أعتمد على البطولة الجماعية إلا إن مشاهد جورج سيدهم تعد من أكثر المشاهد الكوميدية في الفيلم على الرغم من استغراقه دقائق على الشاشة فبالطبع سيضحك الجمهور على رجل قرر الزواج من امرأة شاهدها صدفة فأعجب بها ليذهب ليطلب يدها من زوجها.





فيلم 30 يوم في السجن

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يعج الفيلم بأغاني خاصة بفرقة ثلاثي اضواء المسرح مثل أسكتش " شفت الحليوة " والذي مازال يتذكره الجمهور

حتى وقتنا هذا وعلى الرغم من مضى سنوات عديدة على صدور الفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول قضاء فريد شوقي مدة عقوبة في السجن بدلًا عن أبو بكر عزت ليتعرف على فرقة ثلاثي أضواء المسرح داخل السجن.





فيلم شاطئ المرح

يشتهر الفيلم بسبب اغاني ثلاثي اضواء المسرح مثل " جمبري مشوي " وأغنية " كيوبيد للبيع " والتى أضافت نكهة خاصة على الفيلم. تدور أحداث الفيلم حول رحلة تقوم بها نجاة الصغيرة واصدقائها الى الإسماعيلية ويقوم والدها بتكليف حسن يوسف بمراقبتها ليقع في حبها.





فيلم الزواج على الطريقة الحديثة

تدور أحداث الفيلم حول تحدي العشاق لكل العقبات والتقاليد المتوارثة للزواج، الفيلم من بطولة سعاد حسني، حسن يوسف ومن تأليف وإخراج صلاح كريم.