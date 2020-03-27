فيديو .. هوس يطرح ليل ثاني أغاني ألبوم بطل خارق

طرح هوس باند أحدث أغانيه، والتي تحمل أسم ليل، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية ليل من كلمات أمجد قهوجي، وألحان مروان فوزي، وتوزيع محمود والي، وتعد الأغنية هي الثانية من ألبوم Advertisements بطل خارق، والمقرر طرحه قريبًا. بطل خارق، والمقرر طرحه قريبًا. يذكر أن باند هوس طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الشفرة، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا، وهي من كلمات نور الدين جمال، وألحان محمود خطيب، وتوزيع محمود والي.

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