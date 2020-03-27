الأب بطرس دانيال يقدم العزاء للمصريين في رحيل جورج سيدهم

قدم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما واجب العزاء إلى الشعب المصري في وفاة الفنان الراحل جورج سيدهم، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر الأب بطرس صورة لجورج سيدهم، وعلق عليها ناعيًا: خالص العزاء للشعب المصري في رحيل الفنان الخلوق چورچ سيدهم الذي رحل عن عالمنا الفاني عصر اليوم الجمعة 27 مارس 2020 بعد رحلة صمود وتحدي للمرض

على مدار أكثر من خمس وعشرين عاماً بشكر وإيمان كامل بالله.



وكان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة قلبية نُقل على إثرها لمركز الحياة الطبي بمصر الجديدة عصر اليوم، ولكنه قد فارق الحياة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.



ولما لاحظنا أن بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي كانت قد نشرت أخبار مغالطة عن سبب وفاته، لذا فنرجو من الجميع تحري

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الدقة قبل نشر أي أخبار ولذا نرسل تصحيحاً ونرفق تقرير الوفاة كما وردت لنا من أسرته ومن المستشار أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي.



رحم الله الفنان الراحل وخالص العزاء لشريكة عمره الدكتورة ليندا ولجميع أفراد أسرته ومحبيه والشعب المصري.

يذكر أن الفنان القدير جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج عام 1938 وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس، التحق بالتمثيل من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع سمير غانم والضيف أحمد.



تميز بعد ذلك في الأدوار الكوميدية وأداء الاسكتشات الغنائية والساخرة، وتميز في السينما والدراما والمسرح بشكل لافت قبل أن يصاب بمرض أقعده عن التمثيل.