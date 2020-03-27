شريهان ناعية جورج سيدهم: رحمة الله على المبدع المحترم

نعت النجمة شريهان، الفنان الكبير جورج سيدهم من خلال تدوينة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

كتبت "شريهان": "‏‏‏رحمة الله تعالى على المبدع المصري المحترم ‎جورج سيدهم إنا لله وإنا إليه راجعون".

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رحل عن عالمنا، منذ قليل، الراحل القدير جورج سيدهم عن عمر يناهز ٨٢ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن الفنان القدير جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج عام 1938 وحصل على

بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس، التحق بالتمثيل من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع سمير غانم والضيف أحمد.



تميز بعد ذلك في الأدوار الكوميدية وأداء الاسكيتشات الغنائية والساخرة، وتميز في السينما والدراما والمسرح بشكل لافت قبل أن يصاب بمرض أقعده عن التمثيل.