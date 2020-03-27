بكلمات مؤثرة وصور نادرة.. فاطمة ناعوت تنعى جورج سيدهم

نعت الشاعرة فاطمة ناعوت، الفنان الراحل جورج سيدهم، حيث نشرت بعض الصور النادرة التي تجمعها به، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلقت فاطمة على الصورة، قائلة: مع السلامة يا جورج .. يا أجمل وأنقى قلب عرفته .. يا

أحلى وأصفى ابتسامة شوفتها.

وكما وجهت فاطمة ناعوت الشكر إلى زوجة جورج، قائلة: شكرًا لصديقتي الجميلة د. ليندا مكرم التي أدت الرسالة نحو زوجها الجميل.

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ومحبوبنا جورج سيدهم على أكمل وأجمل وأرقى وجه.. هي المرأة التي ثمنها يفوق اللآلئ.



وأضافت ناعوت قائلة: اللهم أسكنه فردوسك الأعلى وجازه خيرًا عن سنوات معاناته وبقدر ما أبهج قلوبنا.

يذكر أن الفنان القدير جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج عام 1938 وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس، التحق التمثيل من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع سمير غانم والضيف أحمد.



تميز بعد ذلك في الأدوار الكوميدية وأداء الاسكتشات الغنائية والساخرة، وتميز في السينما والدراما والمسرح بشكل لافت قبل أن يصاب بمرض أقعده عن التمثيل.