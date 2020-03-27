رحل عن عالمنا اليوم الفنان القدير جورج سيدهم عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، في أحد المسشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة.
وجاء خبر وفاة سيدهم صدمة لجمهورة ومحبيه ، وقدم خلال مشواره الفني مجموعة مميزة من أجمل أعمال الفنية التي حفرت في أذهان جمهوره من مختلف الوطن العربي.
وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" أبرز تعليقات الجمهور:وقال أحمد خليل :" الله يرحمه.. اوحش حاجه بجد ف وسط الا احنا فيه ده من مرض كورونا ان الا هيموت اليومين دول ولا هيتصلي عليه ف مسجد ولا هيتعمل ليه عزاء اللهم ارحمنا برحمتك وارفع عنا البلاء يارب".
فيما قالت رضا ظريف : "الله يرحمه ويغفرله". وأضاف مصطفى عبدالمنعم: "الله يرحمك ياعم جورج ويحسن إليك كنت جميل ولم ننسى اعمالك المرحة التى أسعدت وأضحكت بها الملايين وسوف نذكرك وستكون فى قلوبنا".
وقالت لميس : "الله يرحمه كان انسان جميل وصادق وفنان بجد، ربنا يرحمه على قد ماضحكنا وقدملنا فن هادف". بينا قال سامح عبدالباقي : "الله يرحمه ويرحم الضيف احمد ربنا يديم الصحة للفنان سمير غانم أجمل ثلاثى محترم".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور لجورج سيدهم: لم ننساك وستظل في قلوبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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