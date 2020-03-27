فيديو.. حسن شاكوش يعلن تكفله ب50 أسرة في "تحدي الخير"

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام".

أعلن "شاكوش" من خلال الفيديو، قبوله مبادرة "تحدي الخير"، ويتكفل ب 50 أسرة من متضرري أزمة فيروس كورونا، قائلاً:" اخوكم حسن شاكوش،

بيقولكم ان شاء الله الفترة الى احنا فيها دى هتعدى والأمور هتبقي احسن من الاول ان شاء الله، وبحب اقولكم انى متكفل ب٥٠ اسرة لمدة شهر ان شاء الله، ويارب دايماً كلنا في ضهر بعض ".

شاهد الفيديو من هنا..

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ومن ناحية أخرى، انتهى مطر المهرجانات حسن شاكوش، منذ ايام، من تسجيل الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

والأغنية تحمل اسم "شارع أيامى" وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسى، وهندسة صوت محمد جودة.