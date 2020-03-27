سارة نخلة تفشل فشلا ذريعا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية ​سارة نخلة​ صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت من خلالها أنها فشلت بتصفيف شعرها بنفسها، نظرا لقرار إغلاق مراكز التجميل ومنع الحظر بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يداهم يوميا العديد من الأشخاص حول العالم.

وعلّقت سارة على هذه الصورة قائلة: "بما إن مافيش كوافير.. حاولت اعمل شعري لوحدي في البيت بس للأسف فشلت فشل ذريع وأول ما تصورت لقيت شعري ضرب تاني و لا كإني عملته.. خليك منكوش خليك في البيت".

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