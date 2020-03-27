عبد الباسط حمودة يصدر "خليك في بيتك "

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​عبد الباسط حمودة​ أغنية جديدة بعنوان "​خليك في بيتك​" على احدى القنوات المصرية الفضائية، ومن المقرر ان يتم طرحها على يوتيوب خلال اليومين المقبلين.

الأغنية من كلمات الشاعر فضل الراوي، وألحان وتوزيع شريف حمدان.

الجدير ذكره ان مواقع التواصل الإجتماعي كانت ضجت مؤخرا بصور ظهر فيها كل من الممثلة المصرية نبيلة عبيد والفنان المصري عبد الباسط حمودة، وكان واضحاً في الصور الإنسجام بينهما، الأمر الذي دفع البعض إلى الحديث عن زواجهما.

وبعد إنتشار الخبر، تبين أن هذه الصور تعود لكواليس تصوير مسلسل "نساء من ذهب".

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