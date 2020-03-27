ميرنا وليد - بيروت - كشف الملحن والموزع الموسيقي ​جان ماري رياشي​ في حديث خاص لموقع "الفن" عن موعد إطلاق أغنية ​راغب علامة​ التي يتوجّه من خلالها الى الطاقم الطبي والأجهزة الأمنية التي تكافح فيروس كورونا في لبنان من كلمات الشاعر ​نزار فرنسيس​، مشيراً الى أن الأغنية ستُطرح يوم الأثنين عبر يوتيوب حيث صورها راغب فيديو كليب تحت عنوان "​إنتوا أملنا​".

وأكّد رياشي أن الفكرة جاءت بمبادرة من السوبر ستار راغب علامة بعدما اتصل به وعبّر عن رغبته في إنشاء أغنية من وحي الأزمة التي نعيشها.

الجدير ذكره أن الثلاثي راغب علامة ونزار فرنسيس وجان ماري رياشي سبق أن حققوا نجاحاً كبيرا من خلال أغنية "طار البلد" التي أثارت جدلاً كبيراً بين مؤيد ومعارض لفكرة الأغنية إلا أنهم نقلوا صورة الواقع الإجتماعي الذي نعيشه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- جان ماري رياشي يكشف موعد إطلاق أغنية راغب علامة وعنوانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.