نيكول سابا تدعو لتخطي الأزمة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ صورة لتمثال ​السيدة العذراء​، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورجت نيكول ان نتخطى هذه المرحلة الصعبة، ودعت لشفاء المرضى والحماية من ​فيروس كورونا​.

وعلّقت نيكول على الصورة قائلة: "نتضرّع إليك يا "عذراء" كي نتخطّى هذه الأزمة ولكي تشفي جميع المرضى وتحمينا من هذا الوباء الشرير".

الجدير ذكره ان نيكول سابا كانت علّقت مؤخرا على تصريح وزير الصحة العامة حمد حسن، حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في ما يخص فيروس كورنا، وقالت إن اللبنانيين لا يثقون بقدرة الدولة على إتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة الفيروس، مؤكدة أن صحة الناس وأولادهم ليست لعبة.

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