ماغي بو غصن تكشف عن الأمر الأسوأ في زمن الكورونا

ميرنا وليد - بيروت - انتقدت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ الذين يسخرون من الشخص المصاب بفيروس كورونا، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الاسوأ في زمن الكورونا ...هو المتنمر على المصاب بكورونا. جميعنا قد نصاب رغماً عنا ولكن انتم اخترتم ان تتجردوا من انسانيتكم. عيب".

ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان ماغي بو غصن اعتبرت مؤخرا ان الطاقم الطبي في لبنان هو من الأنجح في العالم، مشيرة الى ان تجهيزات المستشفيات وإلتزام الشعب بالحجر المنزلي يعني أننا في أياد أمينة.

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