بالفيديو: لحظة “هروب” مساعد رئيس وزراء بريطانيا من الباب الخلفي عقب سماعه بإصابة جونسون

نشرت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة 27 مارس/آذار 2020، فيديو يُظهر لحظة “هروب” دومينيك كامينغز، كبير مساعدي رئيس وزراء بريطانيا، من الباب الخلفي لمقر عمل رئيس الوزراء، وذلك عقب إعلان بوريس جونسون أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقد قام آلاف الناشطين على منصات التواصل بإعادة نشر مقطع الفيديو، حيث يظهر كامينغز وهو يهرول خارج الباب ويجري على رصيف الشارع وعلى ظهره حقيبته.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن في وقت سابق من الجمعة 27 مارس/آذار 2020، ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

جونسون قال إنه “على مدى الـ24 ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية”، مضيفاً: “أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس”.

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فيما قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت إن جونسون (55 عاماً) عانى من أعراض طفيفة الخميس 26 مارس/آذار 2020، وذلك بعد يوم من حضوره جلسة أسبوعية للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم.