تراند اليوم : ربنا يصبرنا علي فراقك.. هكذا نعي إدوارد الراحل جورج سيدهم

نشر الفنان إدورد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، صورة للفنان جورج سيدهم ينعيه بعد وفاته.

وعلق الفنان إدورد على الصورة قائلا: “الفنان العظيم جورج سيدهم.. ربنا يرحمك ويصبرنا على فرقك”.

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى:

ربنا يرحمه ….. الله يرحمه ويحسن إليه … الله يرحمه ويغفر له.

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ويذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961 وهو متزوج من دكتورة صيدلانية وبدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.

ولعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية ومن أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقه سمير غانم وشيرين.

ومن أبرز أعماله الفنية الحلو مايكملش والرجل والليل و كلام رجالة وصباح الورد وبوابة الحلواني و عزبة القرود و ألف ليلة و ليلة حواديت فكري أباظة ورأفت الهجان و عصر الفرسان و قابيل و قابيل و صرخة برئ ونشنت يا ناصح و حب في التخشيبة وجواز مع الاشتراك في الارباح و كلام خواجات و المتزوجون وأهلًا يا دكتور و أزواج بلا ماضي و منطقة ممنوعة ومن أجل حفنة نساء وجوليو ورومييت و موسيكا في الحي الشرقي و إنت اللي قتلت عليوة و فندق الأشغال الشاقة و طبيخ الملايكة و كل واحد وله عفريت و لو انت فار انا قطة و فندق الثلاث ورقات و اخر موضة الراجل اللى جوز مراته.