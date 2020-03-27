تراند اليوم : شاهد.. أخر ظهور للراحل جورج سيدهم مع مجموعة من الفنانين

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أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما.
كان آخر ظهور للفنان الراحل جورج سيدهم مؤخرًا مع الفنان هاني رمزي الذي حرص على زيارته في منزله، وذلك بعد فترة طويلة من غياب نجم الكوميديا.
وظهر جورج سيدهم في الصورة مع هانى رمزى وشقيقيه “أمير” و”إيهاب”، والبسمة ترسم ملامح وجهه، ويتغلب على مرضه الذي أقعده طيلة السنوات الأخيرة وأبعده عن الفن.
كان الفنان الراحل جورج سيدهم، وجه رسالة إلى جمهوره، في شهر يونيو الماضي، على الهواء مباشرة مرددا: “وحشتوني أوي .. أنا بحبكم”.