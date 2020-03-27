تراند اليوم : شاهد.. أخر ظهور للراحل جورج سيدهم مع مجموعة من الفنانين

كان الفنان الراحل جورج سيدهم، وجه رسالة إلى جمهوره، في شهر يونيو الماضي، على الهواء مباشرة مرددا: “وحشتوني أوي .. أنا بحبكم”.

وظهر جورج سيدهم في الصورة مع هانى رمزى وشقيقيه “أمير” و”إيهاب”، والبسمة ترسم ملامح وجهه، ويتغلب على مرضه الذي أقعده طيلة السنوات الأخيرة وأبعده عن الفن.