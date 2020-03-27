جورج سيدهم يفارق الحياة بعد صراع مع المرض.. وهذه أبرز محطات حياته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي الفنان المصري الكوميدي، جورج سيدهم، اليوم، عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض ورحلة طويلة من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه جمهوره.

وأكد عدد من الفنانين والمقربين للممثل الراحل نبأ الوفاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث الخبر حزنا بين أوساط محبي الفنان، الذين بادروا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشر الفنان إدوارد تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلا "الفنان العظيم #جورج_سيدهم ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك".

وعانى سيدهم مؤخرا من جلطة أفقدته القدرة على النطق منذ سنوات طويلة، وظهر في عدة مناسبات وعلى ملامحه المرض الشديد.

وترصد "فوشيا" في هذه السطور أهم محطات الفنان الراحل:

مولده

ولد "جورج أبيس سيدهم" بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، فى 28 مايو 1938، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس عام 1961.

ولد صامتا

تحدث جورج في عدد من الحوارات عن واقعة ولادته، وذكر أنه ولد صامتا لا يصرخ كباقي الأطفال، فاعتقدوا أنه قد ولد ميتا وتم وضعه تحت الفراش، ثم دخلت إحدى الجارات إلى الغرفة، ولما علمت بالأمر، قامت الجارة بشق بصلة، ومررتها تحت أنفه، فما كان إلا أن صرخ واستمر في حياته الطبيعية.

بداياته

عرف سيدهم، الفن منذ الصغر، حيث كان يقوم بتقليد العديد من الشخصيات، وفي المرحلة الثانوية تفجرت موهبته في التمثيل، حيث أصبح رئيسا لفرقة التمثيل بالمدرسة، وعرف بين الجمهور بعد ذلك من خلال فقرة صامتة بعنوان "دش بارد" في برنامج "تسالي" للتليفزيون المصري، وكانت هذه الفقرة بداية عمله في التلفزيون مع الفنان "الضيف أحمد" والفنان الكبير "سمير غانم" لينطلق معهم بعد ذلك في سماء الفن الكوميدي عقب تقديمهم حلقة بعنوان "الشحاتين حول العالم".

بزوغ نجمه

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وبزغ اسم الفنان جورج سيدهم، بين أرجاء مصر والعالم العربي، متخصصا في الكوميديا، بمشاركة ثلاثي أضواء المسرح، حيث أحبهم الجميع بلا استثناء.

بداية مشواره الفني

بدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح، بالاشتراك مع "الضيف أحمد، وسمير غانم"، وقد اكتشفهم المخرج محمد سالم، وقدم الثلاثي فوازير رمضان، وبعض المسرحيات مثل "حواديت" و"طبيخ الملايكة"، بالإضافة إلى بعض الأفلام ومن أبرزها: "30 يوم في السجن" و"الزواج على الطريقة الحديثة".

المسرح

كانت له العديد من الأدوار في رقي المسرح الذي طالما حاول جاهدا أن يعمل على تطويره، وذلك من خلال اشتراكه في العديد من الأعمال المسرحية أمام كبار الفنانين، كما قدم عددا كبيرا من الأعمال السينمائية منفردًا. واشتهر بأدائه الاسكتشات المسرحية، وإجادته أداء الأدوار النسائية الساخرة.

أهم أعماله

ومن أهم أعمال الفنان جورج سيدهم "القاهرة فى الليل - أخر شقاوة - أفراح - 30 يوم فى السجن، الزواج على الطريقة الحديثة - الليل 77 - الحرامي - نشال رغم أنفه - غرام تلميذة - مدرسة المشاغبين - قاع المدينة - حب على شاطئ ميامي- أحلى أيام العمر- البعض يذهب للمأذون مرتين - الشقة من حق الزوجة - الجراج - المعتوه - عالم عيال عيال - وأضواء المدينة - البحث عن فضيحة".

زواجه

ظل عازبا حتى تخطى سن الخمسين، وتزوج في عام 1991، أي في عمر الثالثة والخمسين، وقبل زواجه، كان يعيش في شقة مطلة على المتحف المصري، وهى الشقة التي أمضى بها سنوات عزوبيته.

مرضه

في عام 1997 أصيب جورج سيدهم بجلطة في المخ نتج عنها حدوث شلل تام في الشق الأيمن من جسده، كما أثرت على مركز الكلام، مما أدى إلى ابتعاده عن الفن.