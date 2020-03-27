نادين نجيم تستعين بويل سميث للرد على منتقديها.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثناء الحجر المنزلي، ارتأى الكثير من الفنانين تطبيق "تيك توك" كمتنفس لهم لنشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم والترفيه عن أنفسهم وعن الجمهور الذي يتابعهم، وكان منهم الفنانة اللبنانية نادين نجيم، التي نشرت العديد من المقاطع المصوّرة لها.

ويبدو أن العديد من تلك المقاطع لم ترُق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي مما عرضها للعديد من الانتقادات، وهو ما دعاها للرد على تلك الانتقادات مستشهدة ببعض النجوم العالميين كويل سميث وجسيكا البا وبيلا حديد.

وجاء رد نادين على تغريدة أشادت بها وبما تقدمه عبر "تيك توك"، إذ علقت بالقول عليها: "ويل سميث وجسيكا البا وبيلا حديد وكتار من ممثلين هوليوود عندن تيك توك و كل يوم بينزلوا فيديوهات ما حدا قارن فلان بفلان ولا حدا حكي عنن كلمة بس نادين شو ما عملت وخاصة لما تنجح بشي منفتش بالزوايا على أيًا شي و منبلش بلا بلا بلا عادي اتعودت".

وكانت نادين قد نشرت عددا من الفيديوهات الفكاهية التي جمعتها بصديقتها المقربة وهما تؤديان دورا تمثيليا مع أصوات ممثلين مصريين بطريقة طريفة أثناء الحجر المنزلي، ظهرت في أحدها نجيم وهي تصفع الصديقة بعدما قامت الأخيرة برمي عقب سيجارة على الأرض.

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وظهرت في الفيديو الآخر وهي تقول لصديقتها "البيت ده طاهر" الجملة الشهيرة من فيلم "عسكر في المعسكر" بعدما قامت الأخيرة بالعطس، وهو الفيديو الذي أثار الانتقاد حولها إذ رأى البعض أنه ليس من المنطقي، أن تسخر نادين من فيروس كورونا المستجد، بهذه الطريقة.

ودافع آخرون عنها لافتين إلى أنه من الضروري الحفاظ على روح المرح من أجل تجديد الطاقة وتعزيز القدرة على مواجهة ظروف الحجر الصحي والشعور الدائم بالقلق.

يذكر أن نادين نجيم كانت تعكف على تصوير مسلسها 2020 قبل أن يتوقف التصوير بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها ورش التصوير لضمان سلامة العاملين فيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خصوصا بعد أن انتشر المرض في لبنان بشكل كبير.

هذا ولم يحدد حتى الآن موعد استكمال التصوير وما إذا كان المسلسل سيتم عرضه خلال رمضان هذا العام وإن كان سيلحق بالموسم الرمضاني الذي لم يتبقَّ عليه سوى شهر تقريبا.