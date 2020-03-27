شكرا لقرائتكم خبر عن قلبهم جامد.. نجوم تخلوا عن الحيوانات الأليفة وعشقوا النمور.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الكثير من نجوم العالم تخلوا عن تربية الحيوانات الأليفة حيث فضل بعضهم تربية "النمور"، وآخرون اكتفوا بالتقاط الصور التذكارية معها، وهو ما يجعل هذه النوعية من الصور محطا لإثارة الجدل، حيث يأتى فى المقدمة النجم العالمى كيفن هارت الذى ظهر بعدة صور وهو يجلس بجانب نمر .



كيفن هارت كيفن هارت

كذلك الممثل الراحل فيرن تروير الذى اشتهر بقصر قامته التقط عددا من الصور مع النمور الصغيرة، ودخل أيضا قامة النجوم العاشقين للنمور نجم تليفزيون الواقع الشهير روب ديرديك.



جين كارلو ستاتون جين كارلو ستاتون

فى حين ظهر جين كارلو ستاتون بإحدى الصور وهو يحتضن نمر وهو الأمر الذى وجده الكثيرون شديد الخطورة، أما مغنى الراب الشهير ويز خليفة فظهر بإحدى الصور، وهو يرضع النمر، وهى الصورة التى لفتت أنظار قطاع كبير من محبى وعشاقى ويز خليفة.

ونضم القائمة أيضا عددا آخر من النجوم والمشاهير أبرزهم المغنى الأمريكى بيت وينتز و كوكو أوستن ومغنى الراب تايجا وعارضة الأزياء الشهيرة كارا دولافينى وشاى ميتشل وكيلان لوتز وغيرهم.



الممثل الراحل فيرن تروير

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بيت وينتز



تايجا



كارا دولافيني



كوكو اوستن



كيلان لوتز