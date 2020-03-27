شكرا لقرائتكم خبر عن ألغى رحلتى.. مى حلمى ومحمد رشاد فى فيديو جديد عبر تطبيق TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المذيعة مي حلمى وزوجها المطرب محمد رشاد في تجربة جديدة لهما عبر تطبيق تيك توك، وهما يجسدان مشهد السيدة التى غادرت أحد البرامج على الهواء مباشرة.

ونشرت مى حلمي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه مع زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت معلقة "ألغى رحلتي" وهى الجملة الشهيرة التي اختتمت بها السيدة مقطع الفيديو الذي تداول بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا.

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يذكر أن حفل زفاف محمد رشاد ومى حلمى قد ألغى من قبل بعد خلافات بين العروسين، وأثار هذا الحدث جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعى وقتها، خصوصًا بعد نقل مى إلى أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات، لكن محمد رشاد حرص على زيارتها وقتها ولم يكشف الثنائى بعد ذلك طبيعة علاقتهما رغم التساؤلات الكثيرة التى كانت تصلهما من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى حول إمكانية عودتهما من جديد، ولكنهما عادا وأقاما حفل زفافهما، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم.

ويستعد المطرب محمد رشاد لدخول عالم التمثيل خلال الفترة المقبلة للمرة الأولى، وتحديداً خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعدما أنضم رشاد إلى أسرة مسلسل "ليالينا" مؤخراً علي أن يبدأ تصوير دوره خلال أحداث المسلسل في الأيام القادمة

مسلسل "ليالينا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات مثل غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، وآخرون من النجوم.