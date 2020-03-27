وزيرة الثقافة تنعى الفنان جورج سيدهم: أعماله ستبقى أيقونات ورموز خالدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان جورج سيدهم الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 27 مارس عن عمر يناهز 82 عام بعد صراع طويل مع المرض، وقالت ان الراحل أحد العظماء الذين كتبوا صفحات مضيئة فى سجلات تاريخ الكوميديا فى مصر والوطن العربى مؤكدة ان اعماله ستبقى ايقونات ورموزا خالدة تحرص الاجيال على مشاهدتها . يذكر ان الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد واسس معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التى عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة فى بطولة عدد كبير من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحيات . Advertisements

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