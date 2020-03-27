جورج سيدهم يرحل تاركاً الضحكة في قلوب محبيه

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""الخليج 365"" من بيروت: غّيّب الموت الممثل المصري القدير جورج سيدهم عن عمرٍ ناهز الـ82 سنة، بعد رحلة عطاء طويلة في عالم المسرح والتلفزيون والسينما.

وقدّم الراحل العديد من الأعمال الفنية أبرزها أفلام مثل "الجراج" و"الشقة من حق الزوجة" و"مدرسة المشاغبين" و"الزواج على الطريقة الحديثة" ومسرحيات منها "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور" و"جوليو ورومييت" والعديد من الأعمال الناجحة.

ومن أبرز أفلامه "واحد في المليون، لسنا ملائكة، إضراب الشحاتين ومعسكر البنات". كما شارك في العديد من المسلسلات، مثل "الحلو ما يكملش، أصيلة، ورأفت الهجان" وغيرها من الأعمال المميزة. لكنه عانى في سنواته الأخيرة بعدما أقعدته أزمته الصحية بعيداً عن الأضواء إثر تعرضه لجلطةٍ في المخ تسببت بشلل في الجزء الأيمن من جسمه، ما أثر على حركته ومركز النطق، فحُرِمَ من المشاركة في الأعمال الفنية والفعاليات الإجتماعية.

وكان آخر ظهور فني له كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات الدعائية، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي ‏مسرحية "المتزوجون"، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده ‏خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنواتٍ طويلة.

ولقد نعته زوجته الدكتورة لندا، زوجها الذي توفي داخل إحدى المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة، عبر حسابها الخاص على "فقدت أعظم إنسان وشريك عمري ورفيقي الفنان جورج سيدهم".

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نبذة

‎ولد الراحل في 28 مايو من العام 1938 في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس في العام 1961.

عشق التمثيل منذ صغره وبدأ بأداء الأدوار في المرحلة الثانوية، فأصبح رئيس فرقة التمثيل بالمدرسة. وقدم بعدها فقرة صامتة بعنوان "دش بارد" في برنامج "تسالي" للتليفزيون، وكانت مفتاح تواصله مع الجمهور. وفيها تعرّف على زميليه سمير غانم والضيف أحمد اللذين شكلا معه فرقة "ثلاثي أضواء المسرح". ثم قدّم معهما فقرة "الشحاتين حول العالم" في برنامج "مع الناس"، بعدها رشحهم المخرج محمد سالم، لتقديم فقرة "دكتور الحقني".

وتابع الثلاثي مشوارهم الطويل معاً من خلال فرقة "أضواء المسرح". فقدموا أجمل عروض الكوميديا، وفوازير رمضان وبعض المسرحيات مثل "حواديت" و"طبيخ الملايكة". بالإضافة إلى بعض الأفلام أشهرها "30 يوم في السجن" و"الزواج على الطريقة الحديثة" و"أفراح".

وعندما انتهت رحلة الفرقة مع وفاة الضيف أحمد، اتجه "سيدهم" للتمثيل منفرداً، واشتهر بأدائه للاسكتشات المسرحية وإجادته للأدوار النسائية الساخرة. ومن أبرز أعماله "الجراج" و"الشقة من حق الزوجة" و"المعتوه" و"عالم عيال عيا" و"قاع المدينة" و"أضواء المدينة" و"البحث عن فضيحة" و"فرقة المرح والمجانين الثلاثة"، و"شباب مجنون جدا" و"معبودة الجماهير" و"آخر جنان" و"الشقيقان" و"آخر شقاوة".



نجوم يرثونه على مواقع التواصل

ونعى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي وعدد من الفنانين المصريين الفنان الرحل بكلماتٍ مؤثرة. علماً أن العديد من الفنانين ظل يزورنه ويحتفلون معه بمناسباته الخاصة.

وكان أول من نعاه عبر "فيسبوك" الفنان هاني رمزي الذي رثاه كاتباً:" الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك فىي كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي". فيما عبرالعديد من المصريين عن حبهم للراحل الذي توفي تاركاً الضحكة بقلوب محبيه.